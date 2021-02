Saelemaekers | «Inter e Milan? Queste le reali differenze in campo oggi»

(Di domenica 21 febbraio 2021)a Tuttosport, l’esterno di Pioli racconta il proprio Derby e soprattutto le proprie sensazioni della vigilia del match scudetto Alexisa Tuttosport, l’esterno di Pioli racconta il proprio Derby e soprattutto le proprie sensazioni della vigilia del match scudetto. DIFFERENZA CON L’– «Credo che loro abbiano qualche individualità di spicco, diversi giocatori molto bravi ma noi siamo più squadra, più collettivo. Siamo una vera e propria famiglia e questo inpuò fare la differenza». PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 SUL SUO VERO RUOLO – «Sono sincero, per me non cambia nulla. Sono arrivato terzino ma ora gioco più avanti. Io ricopro entrambi i ruoli sempre con lo stesso obiettivo: fermarmi il meno possibile per essere sempre ...

acm_davide : RT @PianetaMilan: #MilanInter, #Saelemaekers: 'Loro più forti, ma noi siamo una famiglia' - PianetaMilan : #MilanInter, #Saelemaekers: 'Loro più forti, ma noi siamo una famiglia' - notizie_milan : Saelemaekers: “L’Inter ha grandi individualità, noi siamo una famiglia” - AmaroSobri : RT @MilanNewsit: Tuttosport - Saelemaekers: 'Derby? Giocheremo senza paura. Inter forte, ma noi siamo una famiglia' - milansette : Tuttosport - Saelemaekers: 'Derby? Giocheremo senza paura. Inter forte, ma noi siamo una famiglia' -

Ultime Notizie dalla rete : Saelemaekers Inter

a Tuttosport, l'esterno di Pioli racconta il proprio Derby e soprattutto le proprie sensazioni della vigilia del match ...... anche perché Milan e, per ovvi motivi, non possono prescindere da loro. "Con tutto il ... Calabria, Kjaer, Romagnoli e Hernandez in difesa, Tonali e Kessié a centrocampo,, Calhanoglu ..."Dallo scorso marzo, non ci sono dubbi", afferma Saelemaekers a Tuttosport. "Abbiamo lavorato tantissimo durante la pausa - spiega l’esterno belga - poi la nostra fiducia ha cominciato a farsi largo, ...Il grande dubbio di Pioli riguarda l'impiego di Rebic, per ora in vantaggio su Leao per giocare a sinistra nella batteria dei trequartisti con Saelemaekers e Calhanoglu ... singola stagione di Serie A ...