Recensione al volume “Mario Daniele, il sogno americano”, a cura di Goffredo Palmerini (Di domenica 21 febbraio 2021) Un libro può essere prezioso per molti motivi. Perché è antico, perché è scritto in modo elegante e appropriato, perché evocativo di orizzonti sconfinati o perché narra di cose fortemente attinenti a desideri, speranze e anche sconfitte del lettore. E’ uscito in questi giorni per le Edizioni One Group, L’Aquila, il volume “Mario Daniele, il sogno americano”, a cura di Goffredo Palmerini. Il libro, che qui si presenta, è prezioso per un motivo diverso da questi: “Mario Daniele, il sogno americano” è un testo in cui palpitano un’esperienza e un percorso esistenziale profondamente umani. Esteriormente è la storia, scritta in prima persona, della vita di un emigrante abruzzese negli Stati ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 21 febbraio 2021) Un libro può essere prezioso per molti motivi. Perché è antico, perché è scritto in modo elegante e appropriato, perché evocativo di orizzonti sconfinati o perché narra di cose fortemente attinenti a desideri, speranze e anche sconfitte del lettore. E’ uscito in questi giorni per le Edizioni One Group, L’Aquila, il, il”, adi. Il libro, che qui si presenta, è prezioso per un motivo diverso da questi: “, il” è un testo in cui palpitano un’esperienza e un percorso esistenziale profondamente umani. Esteriormente è la storia, scritta in prima persona, della vita di un emigrante abruzzese negli Stati ...

salvomic : Ringrazio il prof. Hadrien Penet per questa recensione, bella, precisa e sincera sui Cahiers de Civilisation médiév… - QGiustizia : La recensione al volume di Paola Di Nicola Travaglini e Francesco Menditto, edito da Giuffré-Francis Lefebvre (2020) - tana_libri : Questa foto, che mi piace particolarmente, vi mostra una delle mie ultime #letture ?? É un #fantasy di Sara Cremini… - LeCercatrici : Recensione ?? Per ogni battito del cuore di Alessia Iorio, il secondo e ultimo volume della serie Columbia che chiu… - __L_i_G__ : 'sente di non appartenere al paese dov’è nata né a quello in cui vive'. Basterebbe questo per farmi acquistare il v… -