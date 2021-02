Parma-Udinese | le formazioni ufficiali

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 21 febbraio 2021) Partita fondamentale per ildi D’Aversa per mantenere vive le speranze di salvezza dopo quattro ko consecutivi. Al Tardini arriva l’, reduce dalla sconfitta in casa della Roma. I padroni di casa schierano il 4-3-3 con Cornelius unica punta supportato da Karamoh e Mihaila. I bianconeri rispondono col solito 3-5-2: in attacco torna Pereyra dopo l’infortunio, l’unica punta sarà Llorente. Le(4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Brugman, Hernani; Karamoh, Cornelius, Mihaila(3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Walace, Zeegelaar; Pereyra, Llorente Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.