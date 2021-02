Inter, Lautaro Martinez: «Scudetto? E’ l’unico obiettivo che ci rimane» (Di domenica 21 febbraio 2021) Intervenuto ai microfoni di DAZN, Lautaro Martinez ha così parlato della gara vinta dall’Inter contro il Milan questo pomeriggio a San Siro Intervenuto ai microfoni di DAZN, Lautaro Martinez ha così parlato della gara vinta dall’Inter contro il Milan questo pomeriggio a San Siro: «Siamo questi, siamo una squadra unita e che lavora ogni giorno per dare il massimo e lasciare l’Inter il più in alto possibile. Continuiamo così cercando di fare ciò che stiamo creando e siamo contenti. Corriamo e lottiamo tutti insieme, si vede in campo. Abbiamo sofferto tanto quest’anno, questo è l’unico obiettivo che rimane e siamo molto contenti di essere lì davanti a tutti. Lukaku può migliorare tanto, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 febbraio 2021)venuto ai microfoni di DAZN,ha così parlato della gara vinta dall’contro il Milan questo pomeriggio a San Sirovenuto ai microfoni di DAZN,ha così parlato della gara vinta dall’contro il Milan questo pomeriggio a San Siro: «Siamo questi, siamo una squadra unita e che lavora ogni giorno per dare il massimo e lasciare l’il più in alto possibile. Continuiamo così cercando di fare ciò che stiamo creando e siamo contenti. Corriamo e lottiamo tutti insieme, si vede in campo. Abbiamo sofferto tanto quest’anno, questo èchee siamo molto contenti di essere lì davanti a tutti. Lukaku può migliorare tanto, ...

