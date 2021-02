Codogno, inaugurato il Memoriale per le vittime. I sindaci: “Le persone sono stremate ma non è finita, bisogna stringere i denti” (Di domenica 21 febbraio 2021) “Sarebbe stato bello essere qua senza mascherine per stringerci la mano, ma non è ancora finita la pandemia. Dobbiamo stringere i denti”. È questo che il messaggio che il sindaco di Codogno, Francesco Passerini, ha lanciato questa mattina agli abitanti e ai sindaci del Lodigiano che si sono ritrovati di fronte alla Croce Rossa per inaugurare un Memoriale a un anno di distanza della pandemia. “La guardia non va abbassata – gli fa eco il primo cittadino di Casalpusterlengo, Elio Delmiglio – si aspetta il vaccino, sarà il primo passo per riportarci alla normalità”. Non in tutti i comuni sono partite le vaccinazioni degli anziani: “Oggi non ci sono ancora le vaccinazioni – spiega il sindaco di San Fiorano, Mario Ghidelli – la gente ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) “Sarebbe stato bello essere qua senza mascherine per stringerci la mano, ma non è ancorala pandemia. Dobbiamo”. È questo che il messaggio che il sindaco di, Francesco Passerini, ha lanciato questa mattina agli abitanti e aidel Lodigiano che siritrovati di fronte alla Croce Rossa per inaugurare una un anno di distanza della pandemia. “La guardia non va abbassata – gli fa eco il primo cittadino di Casalpusterlengo, Elio Delmiglio – si aspetta il vaccino, sarà il primo passo per riportarci alla normalità”. Non in tutti i comunipartite le vaccinazioni degli anziani: “Oggi non ciancora le vaccinazioni – spiega il sindaco di San Fiorano, Mario Ghidelli – la gente ci ...

MediasetTgcom24 : Codogno, un anno dopo: inaugurato il memoriale per le vittime del Covid #Codogno - clikservernet : Codogno, inaugurato il Memoriale per le vittime. I sindaci: “Le persone sono stremate ma non è finita, bisogna stri… - Noovyis : (Codogno, inaugurato il Memoriale per le vittime. I sindaci: “Le persone sono stremate ma non è finita, bisogna str… - alinatede : RT @repubblica: A Codogno il memoriale per le vittime del Covid: la commozione un anno dopo il paziente 1 nella città simbolo della pandemi… - WaldoKanto : RT @repubblica: A Codogno il memoriale per le vittime del Covid: la commozione un anno dopo il paziente 1 nella città simbolo della pandemi… -