550 000 mascherine non a norma | “La capacità filtrante è solo del 36%” Una truffa che arriva dalla Cina

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 21 febbraio 2021) Sta facendo molto rumore l’ennesimo caso diimportateche non rispettano affatto gli standard di protezione. L’ultima vicenda riguarda uno stock di 300.000Ffp2 giunte a Roma, che venivano garantite come “le migliori possibili” grazie ad un presunto di conformità CE. Per farla breve, leavrebbero assicurato il 95% di protezione, come richiesto, se non di più. Peccato che sia bastata una prova di filtrazione effettuata in un laboratorio spagnolo lo scorso luglio per accertare invece che quelle stesse Ffp2 hanno unadel 36%, e non del 95%. Anche le 250.000Ffp3 avrebbero unadi filtraggio ...