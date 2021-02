Weekend tra nuvole e schiarite (Di sabato 20 febbraio 2021) Come sarà il tempo su Bergamo nel Weekend? Risponde Simone Budelli con il bollettino del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Un’estesa area di alta pressione occupa buona parte dell’Europa meridionale portando tempo generalmente stabile, tuttavia deboli correnti meridionali portano aria più umida verso la nostra regione con nuvolosità diffusa specie in pianura. Nella prossima settimana, a partire da martedì/mercoledì, alta pressione in ulteriore rinforzo sull’Europa centrale e meridionale, con tendenza a tempo più soleggiato e temperature in graduale aumento. Sabato 20 febbraio 2021 Tempo Previsto: Cielo generalmente nuvoloso su Prealpi, pianura e area appenninica con qualche temporanea schiarita nelle ore pomeridiane; precipitazioni assenti o al più isolati piovaschi in mattinata sul pavese. Sui settori alpini prevalenza di cielo poco nuvoloso. Temperature: Minime ... Leggi su bergamonews (Di sabato 20 febbraio 2021) Come sarà il tempo su Bergamo nel? Risponde Simone Budelli con il bollettino del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Un’estesa area di alta pressione occupa buona parte dell’Europa meridionale portando tempo generalmente stabile, tuttavia deboli correnti meridionali portano aria più umida verso la nostra regione con nuvolosità diffusa specie in pianura. Nella prossima settimana, a partire da martedì/mercoledì, alta pressione in ulteriore rinforzo sull’Europa centrale e meridionale, con tendenza a tempo più soleggiato e temperature in graduale aumento. Sabato 20 febbraio 2021 Tempo Previsto: Cielo generalmente nuvoloso su Prealpi, pianura e area appenninica con qualche temporanea schiarita nelle ore pomeridiane; precipitazioni assenti o al più isolati piovaschi in mattinata sul pavese. Sui settori alpini prevalenza di cielo poco nuvoloso. Temperature: Minime ...

