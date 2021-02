VIDEO Luna Rossa-Ineos 5-1 | i momenti salienti Rischio collisione in partenza | italiani sempre in vantaggio

(Di sabato 20 febbraio 2021) Stanotte è andata in scena la terza giornata di gare della Finale di Prada Cup. Il punteggio recitavsUk 5-1. Glihanno vinto nettamente gara-5 caratterizzata da undinella fase di pre-start, ma nella regata successiva hanno prestato il fianco ai britannici ine non sono più riusciti a recuperarli. Ben Ainslie e compagni tengono così aperta la serie conclusiva, al sodalizio tricolore servono ancora due successi per chiudere i conti e accedere al match race contro Team New Zealand. Di seguito ilcon idella Finale di Prada Cup.FINALE PRADA CUP Foto: ...

DIRETTA PRADA CUP 2021:ROSSA 5 - 1 SU INEOS UK Una vittoria per parte perRossa e Ineos UK nella notte italiana nelle due regate della finale della Prada Cup 2021 , dunque adessoRossa è in vantaggio per 5 - 1 . Per il consorzio italiano dunque è arrivata la prima sconfitta, ma anche un'altra vittoria che rende sempre più vicino il traguardo dei sette successi, che ...Stanotte è andata in scena la terza giornata di gare della Finale di Prada Cup. Il punteggio recita Luna Rossa vs Ineos Uk 5-1. Gli italiani hanno vinto nettamente gara-5 caratterizzata da un rischio ...Prada Cup Finale 2021 Giorno 3: Luna Rossa incassa la prima sconfitta nella terza di giornata di regate con Ineos UK, ora il punteggio è di 5-1.