“un’assenza” il primo Videoclip di Matteo Trapanese |MyBand (Di sabato 20 febbraio 2021) Matteo Trapanese, di Calvizzano in Provincia di Napoli, 21 anni di cui 16 trascorsi suonando e componendo. Il suo primo approccio al mondo discografico parte in maniera inusuale per un ragazzo della sua età. È il jazz infatti alla base di un’assenza, il suo brano d’esordio per il quale è stato prodotto un bellissimo video che vede una sedia rossa come protagonista. Gianluca Di Pietro incontra Marco Trapanese per MyBandTv. Di seguito la video intervista. L'articolo “un’assenza” il primo Videoclip di Matteo Trapanese MyBand proviene da Optimagazine: ultime news, video e notizie italiane e dal mondo. Leggi su optimagazine (Di sabato 20 febbraio 2021), di Calvizzano in Provincia di Napoli, 21 anni di cui 16 trascorsi suonando e componendo. Il suoapproccio al mondo discografico parte in maniera inusuale per un ragazzo della sua età. È il jazz infatti alla base di, il suo brano d’esordio per il quale è stato prodotto un bellissimo video che vede una sedia rossa come protagonista. Gianluca Di Pietro incontra MarcoperTv. Di seguito la video intervista. L'articolo “” ildiproviene da Optimagazine: ultime news, video e notizie italiane e dal mondo.

csch78 : RT @IoNascoQui: OGGI, CON LAZZARI SQUALIFICATO DOVREBBE TOCCARE A LUI AGIRE FIN DAL PRIMO MINUTO SULLA SINISTRA, DOPO OLTRE UN ANNO DI ASSE… - IoNascoQui : OGGI, CON LAZZARI SQUALIFICATO DOVREBBE TOCCARE A LUI AGIRE FIN DAL PRIMO MINUTO SULLA SINISTRA, DOPO OLTRE UN ANNO… - MrFranck73 : @AntonioCorsa Giusto, però non è il primo che fa... forse in assenza di arthur bisogna cercare un altro modo di uscire - mauro_f94 : Non è ammissibile che una squadra come la Juventus prenda DUE goal a inizio primo e secondo tempo dimostrando un’as… - CarloCafaro89 : @Ruffino_Lorenzo Giusto per avere un'idea, avrebbe senso secondo lei andare a vedere la stessa curva (per fasce d'e… -

Ultime Notizie dalla rete : un’assenza primo «Rischio ingerenze da parte di Mantovani»: e la casa di riposo viene commissariata Corriere Milano