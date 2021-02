St3pny condannato a 8 mesi di reclusione per evasione fiscale (Di sabato 20 febbraio 2021) Si è infine conclusa la vicenda che ha visto il noto youtuber Stefano Lepri di 24 anni, in arte St3pny, in grossi guai con il fisco: nella giornata di venerdì 19 febbraio, i magistrati del Tribunale di Firenze lo hanno giudicato colpevole di evasione fiscale, condannandolo a 8 mesi di carcere. Per chi non se lo ricordasse, il noto youtuber era finito nel mirino della Guardia di Finanza per una sospetta evasione di ben 75.000 euro di IVA, in quanto non avrebbe presentato una dichiarazione dei redditi di circa 344 mila euro. Questo perché, a quanto risulta dagli investigatori, St3pny avrebbe stipulato diversi contratti sfruttando la "cessione del diritto d'autore", transazione che non obbliga il pagamento dell'IVA. Tuttavia, questo si applica solo su attività non continuative e non sulle ... Leggi su eurogamer (Di sabato 20 febbraio 2021) Si è infine conclusa la vicenda che ha visto il noto youtuber Stefano Lepri di 24 anni, in arte, in grossi guai con il fisco: nella giornata di venerdì 19 febbraio, i magistrati del Tribunale di Firenze lo hanno giudicato colpevole di, condannandolo a 8di carcere. Per chi non se lo ricordasse, il noto youtuber era finito nel mirino della Guardia di Finanza per una sospettadi ben 75.000 euro di IVA, in quanto non avrebbe presentato una dichiarazione dei redditi di circa 344 mila euro. Questo perché, a quanto risulta dagli investigatori,avrebbe stipulato diversi contratti sfruttando la "cessione del diritto d'autore", transazione che non obbliga il pagamento dell'IVA. Tuttavia, questo si applica solo su attività non continuative e non sulle ...

