Soulja Boy ci riprova, in arrivo una nuova console (Di sabato 20 febbraio 2021) Il rapper americano Soulja Boy, quasi più noto per le sue idee strampalate che per la sua musica, ha annunciato il proprio ritorno nell'industria videoludica, con la creazione di una nuova console per videogiochi, dopo il clamoroso fallimento del suo primo tentativo. Soulja Boy cercò di ritagliarsi uno spazio nel mercato console nel corso del 2019, con l'annuncio della Soulja Game console, anche se alla fine non era altro che il rebrand di hardware e accessori già presenti sul mercato. Quest'iniziativa nata male è stata prontamente interrotta da una lunga serie di cease & desist e minacce legali, partite da diversi esponenti dell'industria. Ora, nel 2021, pare che il rapper voglia provarci una seconda volta, con una console "creata da zero" e ... Leggi su eurogamer (Di sabato 20 febbraio 2021) Il rapper americanoBoy, quasi più noto per le sue idee strampalate che per la sua musica, ha annunciato il proprio ritorno nell'industria videoludica, con la creazione di unaper videogiochi, dopo il clamoroso fallimento del suo primo tentativo.Boy cercò di ritagliarsi uno spazio nel mercatonel corso del 2019, con l'annuncio dellaGame, anche se alla fine non era altro che il rebrand di hardware e accessori già presenti sul mercato. Quest'iniziativa nata male è stata prontamente interrotta da una lunga serie di cease & desist e minacce legali, partite da diversi esponenti dell'industria. Ora, nel 2021, pare che il rapper voglia provarci una seconda volta, con una"creata da zero" e ...

