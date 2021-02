Serata di addii al Grande Fratello Vip 5 | l’annuncio a fine puntata | «Devi lasciare la casa»

(Di sabato 20 febbraio 2021) Ieri sera, 20 Febbraio 2021, è andata in onda una nuovadelVip 5. Alla guida del reality come sempre Alfonso Signorini e al suo fianco Pupo e Antonella Elia nelle vesti di opinionisti. Nelladi ieri sono state diverse le sorprese ricevute dai “Vipponi”. Ormai è ufficiale manca poco più di una settimana alla finalissima del primo marzo. Tra lacrime e sorrisi, c’è stata anche una nuova eliminazione. Il super televoto tra Stefania Orlando e Giulia Salemi si è concluso con l’eliminazione della bella influencer. Una volta eliminata dal GFVip 5, Giulia Salemi ha avuto la possibilità di salutare Pierpaolo Pretelli. Leggi anche –> Giulia Salemi “pugnalata alle spalle”, Vip influente interviene in difesa: «Qual è la sua colpa?» GFVip 5, Giulia Salemi è stata eliminata: Stefania continua il ...

GFVip 5 Giulia Salemi eliminata: Stefania Orlando continua a lottare per la finale. L'arrivederci con Pierpaolo ha emozionato il pubblico ...