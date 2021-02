Salto con gli sci, Rasnov 2021: la Norvegia vince nel mixed team (Di sabato 20 febbraio 2021) La Norvegia si aggiudica il mixed team di Rasnov. La Coppa del Mondo di Salto con gli sci prosegue nel weekend rumeno con il quartetto norvegese formato da Lundby, Tande, Opseth e Granerud che vince la gara con 968.7 punti. Seconda posizione per la Slovenia formata da Kriznar, Prevc, Klinec e Jelar a quota 945.3 punti mentre l’Austria con Pinkelnig, Tschofenig, Iraschko-Stolz e Fettner sale sul terzo gradino del podio con 924.6 punti. Quarta poiszione per il Giappone, seguono Germania, Russia, Polonia, Francia e i padroni di casa della Romania. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 febbraio 2021) Lasi aggiudica ildi. La Coppa del Mondo dicon gli sci prosegue nel weekend rumeno con il quartetto norvegese formato da Lundby, Tande, Opseth e Granerud chela gara con 968.7 punti. Seconda posizione per la Slovenia formata da Kriznar, Prevc, Klinec e Jelar a quota 945.3 punti mentre l’Austria con Pinkelnig, Tschofenig, Iraschko-Stolz e Fettner sale sul terzo gradino del podio con 924.6 punti. Quarta poiszione per il Giappone, seguono Germania, Russia, Polonia, Francia e i padroni di casa della Romania. SportFace.

