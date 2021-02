Rischi per la salute, stop alla vendita delle U-Mask Model 2: (Di sabato 20 febbraio 2021) Il Ministero della salute dispone il divieto di immissione in commercio (vendita) delle U-Mask Model 2 e il ritiro del medesimo prodotto. Il Ministero della salute ferma la vendita delle U-Mask e dispone che i dispositivi di protezione vengano ritirati dal mercato per i potenziali Rischi per le persone che le indossano. L’indagine dei Nas Il caso nasce da un attento e scrupoloso lavoro di indagine da parte dei Nas di Trento che avevano lanciato l’allarme alle autorità sanitarie competenti dopo aver scoperto che le mascherini, vendute come dispositivi medici, erano prodotte da un laboratorio che non aveva l’autorizzazione. CarabinieriCoronavirus, l Ministero della salute ... Leggi su newsmondo (Di sabato 20 febbraio 2021) Il Ministero delladispone il divieto di immissione in commercio (U-2 e il ritiro del medesimo prodotto. Il Ministero dellaferma laU-e dispone che i dispositivi di protezione vengano ritirati dal mercato per i potenzialiper le persone che le indossano. L’indagine dei Nas Il caso nasce da un attento e scrupoloso lavoro di indagine da parte dei Nas di Trento che avevano lanciato l’rme alle autorità sanitarie competenti dopo aver scoperto che le mascherini, vendute come dispositivi medici, erano prodotte da un laboratorio che non aveva l’autorizzazione. CarabinieriCoronavirus, l Ministero della...

