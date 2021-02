FirenzePost : Prato: arrestati due pusher stranieri, segnalavano presenza con un drone - radio5punto9 : Prato, spacciatori segnalavano la presenza ai tossicodipendenti con un drone: arrestati dai Carabinieri - IlTirrenoPrato : I nomi dei due giovani che hanno spaccato i finestrini di cinque auto in sosta prima di essere arrestati dai carabi… - IlTirrenoPrato : Arrestati un 19enne e un 29enne scesi nottetempo da Castiglion de' Pepoli - IlTirrenoPrato : Durante l'operazione due agenti sono stati leggermente feriti. Recuperati vari oggetti di valore tra la refurtiva,… -

Ultime Notizie dalla rete : Prato arrestati

Il Tirreno

Per questo due pusher, rispettivamente di 27 e 29 anni sono statidai carabinieri trae Montecatini (Pistoia). L'arresto è avvenuto lo scorso mercoledì, intorno alle 21.45,. Il 27enne ...Due pusher di origine marocchina di 27 e 29 anni, domiciliati a Montecatini Terme (Pistoia), pregiudicati, sono statidai carabinieri diper concorso in detenzione ai fini di ...soldi e anche un quaderno con la contabilità dello spacio PRATO. I carabinieri vanno a casa di una donna indagata per truffa per perquisirla, ma finiscono per arrestare il figlio. La singolare ...I due spacciatori usavano un drone a quattro rotori, di piccole dimensioni, di colore arancione, individuati dai Carabinieri ...