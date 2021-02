Palermo, condannati per mafia ricevevano reddito di cittadinanza (Di domenica 21 febbraio 2021) La Guardia di Finanza, a Palermo, ha individuato e denunciato 145 percettori del reddito di cittadinanza, con precedenti condanne per mafia. Palermo, reddito di cittadinanza: individuati 145 percettori condannati per mafia su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 21 febbraio 2021) La Guardia di Finanza, a, ha individuato e denunciato 145 percettori deldi, con precedenti condanne perdi: individuati 145 percettoripersu Notizie.it.

