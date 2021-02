(Di sabato 20 febbraio 2021) All’ospedale Agostino Gemelli di Roma è stata eseguita, questa mattina, l’autopsia sul corpo diBondanese. Nell’obitorio erano presenti il medico legale nominato dalla Procura per i minorenni ed un perito incaricato dalla famiglia della vittima. Dalle prime risultanze, emerge che l’aorta femorale è stata lacerata da una lama lunga almeno 7 centimetri e non da un coltellino svizzero, come si pensava inizialmente. Il, lungo tra gli 8 e i 10 cm, è stato conficcato nella gamba diper 10 cm di profondità. Leggi anche: Risse, accoltellamenti e ‘spedizioni punitive’: da Willy a, giovani vite spezzate durante il ‘lockdown cerebrale’ della pandemiaBondanese: trovata un’arma in mare,i funerali L’autopsia sul corpo del giovane...

CorriereCitta : Omicidio Formia, Romeo ucciso a 17 anni con un coltello di 10 cm. Domani l’ultimo saluto - RadioCivita : ?? Nuovo Podcast! 'Impianto cremazione, l'intervista al sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano' su @Spreaker #blu #cosmo… - RadioCivita : ?? Nuovo Podcast! 'Sconforto e speranza a Formia, l'intervista a don Mariano Salpinone' su @Spreaker #blu #don… - RadioCivita : ?? Nuovo Podcast! 'Emergenza educativa, l'intervista al di Gaeta vescovo Luigi Vari' su @Spreaker #blu #educativa… - stellanera17 : RT @dariocurcio5: Complimenti al collega @ClementeUol per la ricostruzione non convenzionale su @rep_roma dell'ancora poco chiaro omicidio… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Formia

AGI - Agenzia Italia

...da un suo coetaneo nella serata del 16 febbraio a, provincia di Latina. Ieri il tribunale dei minorenni di Roma ha convalidato il fermo per quest'ultimo, ma il ragazzo, accusato di, è ...stato convalidato il fermo dello studente diciassettenne originario di Casapulla in provincia di Caserta, che era stato fermato nei giorni scorsi per l'del giovane diRomeo Bondanese , ucciso con una coltellata inguinale recidendo l'arteria femorale la sera di Carnevale presso la centralissima via Vitruvio. Il pm della Procura presso ...Omicidio Bondanese: i primi risultati dell'autopsia sul corpo del ragazzo ucciso a Via Vitruvio svelano la dinamica del colpo fatale.E’ durata poco meno di tre ore l’autopsia, eseguita stamane presso l’Istituto di Medicina Legale del Policlinico Gemelli di Roma, sulla salma del 17enne studente di Formia, ...