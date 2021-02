Milan-Inter, i convocati di Pioli: assenti Bennacer e Mandzukic (Di sabato 20 febbraio 2021) Stefano Pioli ha reso noto l’elenco dei giocatori convocati in vista del derby che vedrà il Milan opposto all’Inter. Non hanno recuperato Bennacer e Mandzukic, che saranno dunque assenti per la supersfida, torna invece Diaz. Di seguito l’elenco. PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu. DIFENSORI: Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori. CENTROCAMPISTI: Çalhano?lu, Castillejo, Diaz, Hauge, Kessie, Kruni?, Meïte, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTI: Ibrahimovi?, Leão, Rebi?. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 febbraio 2021) Stefanoha reso noto l’elenco dei giocatoriin vista del derby che vedrà ilopposto all’. Non hanno recuperato, che saranno dunqueper la supersfida, torna invece Diaz. Di seguito l’elenco. PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu. DIFENSORI: Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori. CENTROCAMPISTI: Çalhano?lu, Castillejo, Diaz, Hauge, Kessie, Kruni?, Meïte, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTI: Ibrahimovi?, Leão, Rebi?. SportFace.

