Milan-Inter, Conte: “Tristi per la scomparsa di Bellugi. Derby? La classifica ci deve dare ancora più motivazioni” (Di sabato 20 febbraio 2021) Antonio Conte alla vigilia di Milan-Inter, match della 23a giornata della Serie A Domani l’Inter sarà impegnata nella ventritreesima giornata della Serie A 2020 /2021 contro il Milan di Stefano Pioli. Alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Antonio Conte ha presentato il match in conferenza stampa. Ecco le sue parole. Prima delle domande dei giornalisti, un messaggio dell’allenatore nerazzurro: “buon pomeriggio a tutti, purtroppo mentre eravamo in campo è arrivata la triste notizia della scomparsa di Mauro Bellugi. Dispiace veramente tanto e ci uniamo al dolore della famiglia” Inter-antonio-Conte1E’ il Derby più importante degli ultimi anni. Che partita si aspetta?Un ... Leggi su intermagazine (Di sabato 20 febbraio 2021) Antonioalla vigilia di, match della 23a giornata della Serie A Domani l’sarà impegnata nella ventritreesima giornata della Serie A 2020 /2021 contro ildi Stefano Pioli. Alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Antonioha presentato il match in conferenza stampa. Ecco le sue parole. Prima delle domande dei giornalisti, un messaggio dell’allenatore nerazzurro: “buon pomeriggio a tutti, purtroppo mentre eravamo in campo è arrivata la triste notizia delladi Mauro. Dispiace veramente tanto e ci uniamo al dolore della famiglia”-antonio-1E’ ilpiù importante degli ultimi anni. Che partita si aspetta?Un ...

