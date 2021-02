Milan, i convocati di Pioli per il derby. Out Bennacer e Mandzukic (Di sabato 20 febbraio 2021) Il tecnico del Milan, Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per il derby di domani contro l’Inter, in programma alle ore 15:00. C’è Brahim Diaz, mentre non saranno della partita Bennacer e Mandzukic. PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu. DIFENSORI: Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori. CENTROCAMPISTI: Çalhano?lu, Castillejo, Diaz, Hauge, Kessie, Kruni?, Meïte, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTI:Ibrahimovi?, Leão, Rebi?. Foto: Sito Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 20 febbraio 2021) Il tecnico del, Stefanoha diramato la lista deiper ildi domani contro l’Inter, in programma alle ore 15:00. C’è Brahim Diaz, mentre non saranno della partita. PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu. DIFENSORI: Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori. CENTROCAMPISTI: Çalhano?lu, Castillejo, Diaz, Hauge, Kessie, Kruni?, Meïte, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTI:Ibrahimovi?, Leão, Rebi?. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

