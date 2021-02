Genoa Verona 2-2: cronaca e tabellino (Di sabato 20 febbraio 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Genoa e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Il Genoa recupera in extremis la sfida contro il Verona con il gol in pieno recupero di Badelj. Una vecchio mantra recita che ‘non si fa mai un cambio prima di un corner contro’, Juric toglie Tameze vittima di crampi per inserire Sturaro e sugli sviluppi dell’angolo arriva la rete del Grifone. Formazione di casa che peraltro era in 10 a causa dell’infortunio di Luca Pellegrini arrivato a sostituzioni già esaurite. Sintesi Genoa Verona 2-2 MOVIOLA 0? Ricordo Bellugi Si osserva un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Bellugi. 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a Marassi, primo possesso per il ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola elive Ilrecupera in extremis la sfida contro ilcon il gol in pieno recupero di Badelj. Una vecchio mantra recita che ‘non si fa mai un cambio prima di un corner contro’, Juric toglie Tameze vittima di crampi per inserire Sturaro e sugli sviluppi dell’angolo arriva la rete del Grifone. Formazione di casa che peraltro era in 10 a causa dell’infortunio di Luca Pellegrini arrivato a sostituzioni già esaurite. Sintesi2-2 MOVIOLA 0? Ricordo Bellugi Si osserva un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Bellugi. 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a Marassi, primo possesso per il ...

