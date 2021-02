Di Francesco verso l’esonero? (Di sabato 20 febbraio 2021) Nonostante il rinnovo di contratto siglato lo scorso 24 gennaio, Eusebio Di Francesco potrebbe salutare il Cagliari nelle prossime ore. Dopo la sconfitta casalinga patita ieri sera ad opera del Torino, la società rossoblu sta meditando molto seriamente un cambio alla guida tecnica. Di Francesco, chi al suo posto? Giunto l’estate scorsa per sostituire Walter Zenga, l’ex tecnico della Roma non è riuscito a dare la propria impronta alla squadra collezionando ben 14 sconfitte in 23 gare, dieci nelle ultime 13, con l’ultima vittoria che risale al mese di novembre. Un ruolo da zona retrocessione che ha fatto sprofondare la squadra al terzo ultimo posto. In caso di esonero, assai probabile a questo punto, potrebbe essere Leonardo Semplici, lo scorso anno alla giuda della Spal, il candidato numero uno per la sua sostituzione. Non mancano, però, le ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 20 febbraio 2021) Nonostante il rinnovo di contratto siglato lo scorso 24 gennaio, Eusebio Dipotrebbe salutare il Cagliari nelle prossime ore. Dopo la sconfitta casalinga patita ieri sera ad opera del Torino, la società rossoblu sta meditando molto seriamente un cambio alla guida tecnica. Di, chi al suo posto? Giunto l’estate scorsa per sostituire Walter Zenga, l’ex tecnico della Roma non è riuscito a dare la propria impronta alla squadra collezionando ben 14 sconfitte in 23 gare, dieci nelle ultime 13, con l’ultima vittoria che risale al mese di novembre. Un ruolo da zona retrocessione che ha fatto sprofondare la squadra al terzo ultimo posto. In caso di esonero, assai probabile a questo punto, potrebbe essere Leonardo Semplici, lo scorso anno alla giuda della Spal, il candidato numero uno per la sua sostituzione. Non mancano, però, le ...

