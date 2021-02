Dal 1950 al 1996, c’era una volta la Serie A in chiaro (Di sabato 20 febbraio 2021) Sabato 13 aprile 1996 va in scena, allo stadio Delle Alpi di Torino, la sfida tra Juventus e Sampdoria. Messa così, non sembra una notizia di grande rilievo: la Lega concede l’anticipo al sabato visto l’impegno dei bianconeri mercoledì 17 aprile nella semifinale di ritorno di Champions League contro il Nantes, con la squadra di L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 20 febbraio 2021) Sabato 13 aprileva in scena, allo stadio Delle Alpi di Torino, la sfida tra Juventus e Sampdoria. Messa così, non sembra una notizia di grande rilievo: la Lega concede l’anticipo al sabato visto l’impegno dei bianconeri mercoledì 17 aprile nella semifinale di ritorno di Champions League contro il Nantes, con la squadra di L'articolo

CalcioFinanza : C’era una volta la Serie A in chiaro: dal 1950 al 1996, quando il campionato andava in diretta sulla Rai… - MariuzzoAndrea : @wwaves_ @VaniuskaR @ValeriaParrell2 @mazzettam @christianraimo @profmanontroppo @tetrabondi @NFratoianni @orporick… - Sonia9423543609 : RT @Robin0732282200: R 'Nell'ultimo periodo con me è stata lei a dare priorità al gioco'. Ziaaa.. Dayane Cristina Mello è finalista dal 195… - bizarredJackE : RT @Robin0732282200: R 'Nell'ultimo periodo con me è stata lei a dare priorità al gioco'. Ziaaa.. Dayane Cristina Mello è finalista dal 195… - Robin0732282200 : R 'Nell'ultimo periodo con me è stata lei a dare priorità al gioco'. Ziaaa.. Dayane Cristina Mello è finalista dal 1950 #exrosmello -