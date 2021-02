micheleemiliano : “Ci dobbiamo credere, è l’unica arma che abbiamo. Speriamo vada tutto bene, è un passo verso la normalità”. Sono l… - orizzontescuola : Covid, in Puglia tra bimbi e adolescenti più contagi. Così Emiliano corre ai ripari - Roky99760738 : RT @ardigiorgio: In Puglia abbiamo un assessore regionale scienziato che invece che il covid dal primo giorno ha dichiarato di combattere l… - fmonaldi65 : RT @micheleemiliano: “Ci dobbiamo credere, è l’unica arma che abbiamo. Speriamo vada tutto bene, è un passo verso la normalità”. Sono le p… - Ilikepuglia : Covid, il bollettino del 20 febbraio: 905 casi positivi in Puglia -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Puglia

BrindisiReport

Da ieri è stato registrato un morto per. Nella Regione sono stati analizzati 119 tamponi nelle ultime 24 ore. Da inizio pandemia il totale delle vittime è stato di 414.- Sono 905 i ...Scuola e, avanti fino al 30 giugno le elementari. Medie e superiori... Scuole elementari aperte per ... SCUOLA: REGIONE, ORDINANZA PER DIDATTICA A DISTANZA 100% DA LUNEDI' FINO AL 5 MARZO '...Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo. Oggi 14.931 contagi su 306.078 tamponi e 251 morti per Covid. In Veneto 1.244 nuovi casi, oltre 900 in Toscana, 1.724 in Emilia Romagn ...“Ci auguriamo che con l’avvio della vaccinazione per personale scolastico e over 80 la Regione Puglia recuperi un ruolo di governo delle azioni di contrasto alla diffusione del ...