C’è posta per te, il postino Gianfranco è stato un tronista: lo ricordate a Uomini e Donne 2010? Chi scelse e com’era (Di sabato 20 febbraio 2021) Il postino di C’è posta per te, Gianfranco, è stato un tronista di Uomini e Donne: com’era e chi scelse durante il percorso nel dating show. Il successo di C’è posta per te non accenna a diminuire, il pubblico è ormai fidelizzato al format che porta su schermo storie di vita vissuta, relazioni familiari reali e personaggi che potrebbero benissimo provenire dalla porta accanto. A questo fattore umano, il programma di Maria De Filippi unisce chiaramente l’elemento spettacolo, dato dalla presenza in studio di ospiti famosi che regalano emozioni e piccoli grandi pensieri ai loro fan. La fortuna del programma ha reso noti anche i postini che recapitano gli inviti di Maria in studio. Uno dei più apprezzati e ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Ildi C’èper te,, èundie chidurante il percorso nel dating show. Il successo di C’èper te non accenna a diminuire, il pubblico è ormai fidelizzato al format che porta su schermo storie di vita vissuta, relazioni familiari reali e personaggi che potrebbero benissimo provenire dalla porta accanto. A questo fattore umano, il programma di Maria De Filippi unisce chiaramente l’elemento spettacolo, dato dalla presenza in studio di ospiti famosi che regalano emozioni e piccoli grandi pensieri ai loro fan. La fortuna del programma ha reso noti anche i postini che recapitano gli inviti di Maria in studio. Uno dei più apprezzati e ...

