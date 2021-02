Calcio | Serie A | Lazio-Sampdoria 1-0 | all' Olimpico decide un gol di Luis Alberto**

Gazzetta_it : Il calcio piange Mauro #Bellugi se ne va a 71 anni l’ex difensore dell’Inter - SkySport : Milan, Kessié: 'Il derby lo vinciamo noi e torniamo in testa alla classifica' - SkySport : Milan-Inter, Donnarumma a Sky: 'Se chiudo gli occhi vedo Ibra che decide il derby' - sportli26181512 : Milan, a ognuno il suo derby: Gigio record, Calha jolly e i 10 gol di Ibra: Milan, a ognuno il suo derby: Gigio rec… - PaoloBMb70 : RT @SkySport: LAZIO-SAMPDORIA 1-0 Risultato finale ? ? #LuisAlberto (24’) ? SERIE A – 23^ giornata ?? -

ROMA - Massimo risultato, minimo sforzo: Inzaghi fa ripartire la sua Lazio dopo il ko con l'Inter come fanno le big del, capitalizzando al massimo il gol in avvio di gara di Luis Alberto poi difeso con lucidità e con un pensiero alla Champions e al Bayern , togliendo lentamente uno dopo l'altro i pilastri - ...En garde , quanti duelli nel derby di domani (ore 15). Qual è il bilancio dei 'milanisti' contro l'Inter? Sfide giocate a vent'anni, i 10 gol di Zlatan, il record di Gigio, Calhanoglu che fa tutti i ...I biancocelesti battono la Sampdoria per 1-0: all’Olimpico decide il gol di Luis Alberto, che al 24', subito dopo aver impegnato Audero da distanza ravvicinata, batte il portiere avversario con una co ...All'olimpico gli uomini di Simone Inzaghi battono 1-0 i blucerchiati: decide lo spagnolo a metà del primo tempo.