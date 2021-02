Zaniolo: “Tra un mese torno in campo. Europei? Voglio esserci” (Di sabato 20 febbraio 2021) In una diretta su Clubhouse, Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, ha parlato delle sue condizioni e della voglia di tornare a giocare. Queste le sue parole: “Tra un mese torno in campo, ad aprile sarò a pieno regime”.Con te in campo sarebbe qualcosa nel derby?“Non so, alla fine il giocatore non fa la squadra, magari potevo essere un’arma in più. Quello sì. Non è che se entravo io ed eravamo 3-0 passavamo 5-3. Si può dire che la squadra con più elementi a disposizione può fare meglio”.Il gol più emozionante fatto con la Roma?“Perché era il primo anno alla Roma, per tutto, la doppietta a Casillas”. Gli Europei: “Farò di tutto per esserci, Voglio avere una buona condizione per fine maggio e riuscire a convincere Mancini e portarmi in gruppo”. Foto: ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 20 febbraio 2021) In una diretta su Clubhouse, Nicolò, centrocampista della Roma, ha parlato delle sue condizioni e della voglia di tornare a giocare. Queste le sue parole: “Tra unin, ad aprile sarò a pieno regime”.Con te insarebbe qualcosa nel derby?“Non so, alla fine il giocatore non fa la squadra, magari potevo essere un’arma in più. Quello sì. Non è che se entravo io ed eravamo 3-0 passavamo 5-3. Si può dire che la squadra con più elementi a disposizione può fare meglio”.Il gol più emozionante fatto con la Roma?“Perché era il primo anno alla Roma, per tutto, la doppietta a Casillas”. Gli: “Farò di tutto peravere una buona condizione per fine maggio e riuscire a convincere Mancini e portarmi in gruppo”. Foto: ...

