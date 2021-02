Ufficiale: Harry e Meghan non hanno più titoli e incarichi, la decisione estrema della Regina Elisabetta (Di venerdì 19 febbraio 2021) In seguito a conversazioni avute con il Duca la Regina ha scritto (a Harry e a Meghan) per confermare che, essendosi (i Sussex) allontanati dal lavoro della Famiglia Reale, essi non possono continuare a esercitare le responsabilità e gli incarichi che derivano da una vita di pubblico servizio“. “Il titoli militari e i patronati reali … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 19 febbraio 2021) In seguito a conversazioni avute con il Duca laha scritto (ae a) per confermare che, essendosi (i Sussex) allontanati dal lavoroFamiglia Reale, essi non possono continuare a esercitare le responsabilità e gliche derivano da una vita di pubblico servizio“. “Ilmilitari e i patronati reali … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

