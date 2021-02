Spezia | Provedel | «Ci danno per spacciati Non abbiamo paura»

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Ivan, portiere dello, ha parlato al termine del match perso contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni in conferenza stampa Ivan, portiere dello, ha parlato al termine del match perso contro la Fiorentina. «Nel primo tempofatto una buona gara, adeguandoci al loro ritmo. Loro hanno sfruttato le occasioni create mentre noi no. Il risultato è largo ma non rispecchia la differenza fra le squadre vista in campo. Ci dobbiamo fare delle domande per crescere e continuare a lavorare senza perdere certezze. La continuità di rendimento è difficile perché è indice di maturità. Stiamo migliorando molto ma dobbiamo continuare a lavorare. Anche un punto a Firenze sarebbe stato buono, adesso dobbiamo solo pensare a continuare a crescere. Non...

Spezia_1906 : ?? 'Dagli errori dobbiamo imparare per trovare continuità' ?? Ivan #Provedel dopo #FiorentinaSpezia - JuriLertora : #FiorentinaSpezia #Spezia Provedel: “Oggi un punto sarebbe stato prezioso” - - zazoomblog : Fiorentina Spezia 3-0 LIVE: pasticcio Estevez Eysseric batte Provedel - #Fiorentina #Spezia #LIVE: #pasticcio - Fiorentinanews : #FiorentinaSpezia 2?-0? 76' #Vlahovic a un passo dal terzo gol! Tocco di #Castrovilli deviato da un difensore che d… - JBP_OfficialTW : Porcoddio dello Spezia di merda e di Provedel del cazzo. Vaffanculo. -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Provedel

TUTTO mercato WEB

Ivan, portiere dello, ha parlato al termine del match perso contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni in conferenza ...La prima chance è però dello: Vignali crossa dalla destra, Agudelo in spaccata sfiora il ... Castrovilli ruba palla e innesca Vlahovic che, a tu per tu con, serve Eysseric per il tap in ...Ivan Provedel, portiere dello Spezia, ha parlato al termine del match perso contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni in conferenza stampa ..."Una vittoria importantissima, per la classifica e per il morale. Un primo tempo molto combattuto poi nel secondo tempo siamo partiti bene e dopo l’uno a zero siamo stati più ordinati e più concreti.