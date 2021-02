Spagna: Sanchez, 'ci opporremo a tutte le forme di violenza' (Di venerdì 19 febbraio 2021) Madrid, 19 feb. (Adnkronos) - Il governo spagnolo "si opporrà a tutte le forme di violenza". Lo ha dichiarato il primo ministro Pedro Sanchez, condannando gli incidenti che, per la terza consecutiva, si sono registrati durante manifestazioni nelle principali città del Paese contro l'arresto del rapper Pablo Hasel. "La democrazia non giustifica mai la violenza", ha aggiunto il leader socialista, citato dai media locali. Al contrario di Sanchez, Pablo Iglesias, leader di Podemos e vice primo ministro, si è schierato con i manifestanti, affermando che Hasel appoggia la sua tesi secondo cui in Spagna "non c'è normalità democratica". Per la terza notte consecutiva migliaia di persone sono scese in piazza in Spagna per protestare contro l'arresto del ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Madrid, 19 feb. (Adnkronos) - Il governo spagnolo "si opporrà aledi". Lo ha dichiarato il primo ministro Pedro, condannando gli incidenti che, per la terza consecutiva, si sono registrati durante manifestazioni nelle principali città del Paese contro l'arresto del rapper Pablo Hasel. "La democrazia non giustifica mai la", ha aggiunto il leader socialista, citato dai media locali. Al contrario di, Pablo Iglesias, leader di Podemos e vice primo ministro, si è schierato con i manifestanti, affermando che Hasel appoggia la sua tesi secondo cui in"non c'è normalità democratica". Per la terza notte consecutiva migliaia di persone sono scese in piazza inper protestare contro l'arresto del ...

