Smog a Torino | indagati Appendino | Fassino | Chiamparino e Cirio La solidarietà di Salvini

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Tutti i sindaci didal 2015 ad oggiper inquinamento ambientale colposo. Oltre all’attuale Chiara, si tratta di Pieroe di Sergio. Con loro, iscritto nel registro degli, c’è anche Alberto, presidente della regione Piemonte. Nel mirino degli inquirenti figurano anche vari amministratori comunali, in gran parte ex-assessori titolari della delega all’Ambiente. A far scattare l’inchiesta nel 2017 fu una denuncia del comitatorespira. L’esposto si basava sui dati dell’Arpa Piemonte. In base a quei grafici, gli effetti dell’inquinamento daprovocano 900 morti all’anno riducendo la speranza di vita dei cittadini di 22,4 mesi. Tutti difendono il proprio operato Come ...

Indagine della Procura di Torino sull' inquinamento ambientale. Tra gli indagati la sindaca Appendino e il governatore Cirio, l'ex sindaco Fassino, l'ex presidente Chiamparino. Nove avvisi di garanzia sono stati notificati dal pm Gianfranco Colace nell'ambito dell'inchiesta sullo smog in Piemonte. Tra gli indagati i vertici del comune di Torino e Regione dal 2015 ad oggi. La sindaca Chiara Appendino, l'ex primo cittadino Piero Fassino, il governatore Alberto Cirio. Dopo le dichiarazioni di Sergio Chiamparino e Chiara Appendino arrivano anche quelle del Presidente della Regione Alberto Cirio e dell'Assessore Matteo Marnati in merito agli avvisi di garanzia notificati. Tira una brutta aria, a Torino e in Piemonte: per i cittadini ma anche per i politici. I vertici delle istituzioni sono infatti indagati per non aver adeguatamente contrastato smog e inquinamento.