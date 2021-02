Roma, Zaniolo: «Tornerò ad aprile. Derby? Potevo essere l’arma in più» (Di sabato 20 febbraio 2021) Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla piattaforma Clubhouse: le sue parole Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla piattaforma Clubhouse. PREMIER LEAGUE – «Guardo spesso la Premier League, è un gioco più fisico, più veloce rispetto alla Serie A, che è più tattico. La Premier è bella, affascinante». RECUPERO – «Tutto bene. Sono due-tre giorni che lavoro in campo. Tra un mese circa dovrei tornare in campo, ad aprile sarò a pieno regime». DIFENSORE PIU’ FORTE MAI AFFRONTATO – «In Serie A dico Skriniar, è forte sotto tutti i punti di vista, ha tempismo». Derby – «Alla fine un giocatore non fa la squadra, magari Potevo essere un’arma in più, se hai tanti ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Nicolò, centrocampista della, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla piattaforma Clubhouse: le sue parole Nicolò, centrocampista della, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla piattaforma Clubhouse. PREMIER LEAGUE – «Guardo spesso la Premier League, è un gioco più fisico, più veloce rispetto alla Serie A, che è più tattico. La Premier è bella, affascinante». RECUPERO – «Tutto bene. Sono due-tre giorni che lavoro in campo. Tra un mese circa dovrei tornare in campo, adsarò a pieno regime». DIFENSORE PIU’ FORTE MAI AFFRONTATO – «In Serie A dico Skriniar, è forte sotto tutti i punti di vista, ha tempismo».– «Alla fine un giocatore non fa la squadra, magariun’arma in più, se hai tanti ...

