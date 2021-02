Ravasi sabato 27 febbraio apre il convegno “Il mio teatro è una città Nello spazio vuoto”

(Di venerdì 19 febbraio 2021) La seconda edizione delIl mioè una, progetto di Sergio Maifredi organizzato daPubblico Ligure con il sostegno di Regione Liguria e Comune di Sori nell’ambito della stagione Sori2020/2021, si tiene27e si può seguire dalle ore 18in streaming sulla pagina Facebook diPubblico Ligure (https: //www.facebook.com/pubblicoligure/). Ha per titolo In the empty space –. Un alpinista, una judoka, un filosofo, un teologo, un architetto e un antropologo dialogano sullocon direttori e ...

Ultime Notizie dalla rete : Ravasi sabato

il Resto del Carlino

A seguire, potrebbe esserci -6 - il primo impegno nel World Tour per la squadra in maglia ... il talent scout sull'ammiraglia della Eolo-Kometa Ciclismo - Eddye la profezia di Ivan ...Nell'anticipo di oggi -19 dicembre - valido per il decimo turno di campionato, i neroverdi ... Il Chieri ha trovato il vantaggio nel primo tempo grazie alla rete dial 13', ma i ragazzi ...SARONNO – Sabato sera perfetto per la Pallavolo Saronno, che nella quarta giornata (la prima di ritorno) del girone B1 del campionato di serie B maschile ha centrato una splendida e ...AlbinoLeffe – Juventus Under 23 0-3 (0-2) ALBINOLEFFE (3-5-1-1): Savini 5; Canestrelli 6, Mondonico 5,5, Riva 5,5 (22' st Gabbianelli 6); Gusu 6, Gelli 6, Genevier 6 (22' st Piccoli 6), Nichetti 5,5, ...