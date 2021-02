Pomeriggio 5, ospite di Barbara d’Urso dice di frequentarsi con un autore: lui chiama in diretta e la smentisce – VIDEO (Di venerdì 19 febbraio 2021) ospite di un talk legato alla castità, Sylvie Lubamba si è presentata nel salotto di Pomeriggio Cinque per raccontare alcuni dettagli della sua vita sentimentale. Barbara d’Urso ha come sempre cercato di far interagire tutti gli ospiti, ma ad un tratto la stessa Lubamba ha dichiarato quanto segue Il 7 Febbraio è uscita la notizia della mia scarsa vita intima, poi l’11 di Febbraio ho incontrato una persona che mi piace molto. Un autore e inviato de Le Iene, che si chiama Alessandro. Non è Alessandro Di Sarno. Però con lui non è ancora successo niente. Lui lo sa. Ho chiesto il permesso prima di fare il suo nome. In studio viene fatto il nome di Alessandro Di Giuseppe. Quindi Sylvie Lubamba continua Lui mi ha detto “sei una ragazza che mi piace molto, ho sempre avuto questo ... Leggi su trendit (Di venerdì 19 febbraio 2021)di un talk legato alla castità, Sylvie Lubamba si è presentata nel salotto diCinque per raccontare alcuni dettagli della sua vita sentimentale.ha come sempre cercato di far interagire tutti gli ospiti, ma ad un tratto la stessa Lubamba ha dichiarato quanto segue Il 7 Febbraio è uscita la notizia della mia scarsa vita intima, poi l’11 di Febbraio ho incontrato una persona che mi piace molto. Une inviato de Le Iene, che siAlessandro. Non è Alessandro Di Sarno. Però con lui non è ancora successo niente. Lui lo sa. Ho chiesto il permesso prima di fare il suo nome. In studio viene fatto il nome di Alessandro Di Giuseppe. Quindi Sylvie Lubamba continua Lui mi ha detto “sei una ragazza che mi piace molto, ho sempre avuto questo ...

IlContiAndrea : Ospite di #Amici20 domani pomeriggio #AlbertoUrso che presenterà il nuovo singolo “Amarsi è un miracolo” - TeresaBellanova : Questo pomeriggio dalle 17.00 sarò ospite a @SkyTG24. A più tardi! - borghi_claudio : Oggi pomeriggio sarò ospite a @SkyTG24 - zazoomblog : Pomeriggio 5 ospite di Barbara d’Urso dice di frequentarsi con un autore: lui chiama in diretta e la smentisce – VI… - _boredmood_ : Tutti il Venerdì Pomeriggio:”Fa che Alberto Urso non sia l’ospite di domani pomeriggio.” Ed invece oggi non potremo… -