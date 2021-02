I due badanti uccisi per vendetta | arrestato un uomo

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Valentina Raffa In manette l'unico indagato: è il figlio dell'anziano. I resti delle vittime ritrovati dopo 7 anni Ragusa. Ha sempre sostenuto di non sapere nulla della scomparsa dei duedell'anziano padre, ma nel terreno della sua villetta di contrada Tivoli a Siracusa sono stati rinvenuti i resti di due persone, presumibilmente due uomini. Si ritiene plausibile che si tratti di Alessandro Sabatino, 40 anni, e Luigi Cerreto, 23 anni, entrambi casertani, trasferitisi in Sicilia e alloggiati proprio nella villetta di contrada Tivoli, di proprietà di Giampiero Riccioli, che aveva assunto Sabatino per accudire il padre ottantenne. Da lì i due scomparvero il 12 maggio 2014 e da allora non si ebbero più notizie. «Avevano interrotto ogni comunicazione telefonica scrive la procura di Catania non avevano avuto più alcun contatto con i loro familiari, ...