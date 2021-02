Governo Draghi, la sfida sul Fisco: meno tasse sul lavoro e Irpef più semplice (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tra gli obiettivi principali la creazione di un ambiente più attrattivo per gli investimenti. Sentiero stretto per le coperture, tra la indicazione Ue di «tassare le cose» e la lotta all'evasione Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tra gli obiettivi principali la creazione di un ambiente più attrattivo per gli investimenti. Sentiero stretto per le coperture, tra la indicazione Ue di «tassare le cose» e la lotta all'evasione

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi M5S, ormai è guerra tra bande: i governisti attaccano l'ex guru Morra Guerra tra bande in quel che resta del Movimento 5 Stelle dopo la decisione di votare la fiducia al Governo Draghi. Il no coerente del presidente della Commissione antimafia Morra e dei parlamentari ribelli trova oggi la dura reazione dei governisti, a Modena rappresentati dal senatore Gabriele ...

Covid, Solinas: 'Il piano vaccini per la Sardegna è pronto' ...maggiore efficienza al governo nella distribuzione delle fiale. Annuncia la riedizione del passaporto sanitario. Ma parla anche del rimpasto in giunta e della prossima finanziaria. Apprezza Draghi ed ...

Dal contrasto al Covid alla partita dei sottosegretari, le prossime tappe del governo Draghi Il Sole 24 ORE Contagi e varianti spaventano: ipotesi lockdown come a Natale Rt allo 0,99. Bonaccini (Regioni)?chiede «misure omogenee». Nuova ordinanza: Campania, Emilia Romagna, Molise in arancione, zone rosse da Perugia al Piemonte.

Garavaglia, si agirà con un decreto Ristori sul Turismo Il ministro leghista annuncia i prossimi provvedimenti e il superamento della situazione in cui Regioni e Comuni procedono in ordine sparso ...

