De Luca avverte Draghi citando il Vangelo: “Guai se tutti parlano bene” (Di venerdì 19 febbraio 2021) NAPOLI – “Ricordo a Draghi quanto scritto nel vangelo secondo Luca, credo capitolo sesto: guai quando tutti gli uomini parleranno bene di voi. Sia prudente e diffidente, i troppi incensamenti non servono. Serve dimostrare con i fatti che è il cambiamento della realtà quello che conferma l’efficacia del governo”. Lo ha detto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, in una diretta Facebook. Leggi su dire (Di venerdì 19 febbraio 2021) NAPOLI – “Ricordo a Draghi quanto scritto nel vangelo secondo Luca, credo capitolo sesto: guai quando tutti gli uomini parleranno bene di voi. Sia prudente e diffidente, i troppi incensamenti non servono. Serve dimostrare con i fatti che è il cambiamento della realtà quello che conferma l’efficacia del governo”. Lo ha detto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, in una diretta Facebook.

Ultime Notizie dalla rete : Luca avverte Repubblica - Gli ex bomber su Lucca: 'Piedi per terra e... ' Valerio Tripi sente Luca Cecconi, che avverte "Ha qualità, ma deve mantenere equilibrio e capire che una C fatta a Palermo può farti perdere la misura, con il rischio di sentirsi più grandi di quello ...

Riccione, lo Spazio Tondelli aderisce a 'Facciamo luce sul teatro' e apre per una sera ... come un amore che non si incontra da tempo, e di cui si avverte, insopportabile, la mancanza. La ... Giuseppe Battiston, Luigi Lo Cascio, Silvia D'Amico, Alessandro Preziosi, Anna Foglietta e Luca ...

Covid, De Luca avverte: "Probabilmente andremo in zona arancione" AvellinoToday Campania di nuovo in zona arancione? De Luca: “Probabile” "In questo fine settimana migliaia e miglia di persone erano in mezzo alle strade. E poi, la chiusura di bar e ristoranti dopo le 18? E chi controllava? In Italia ormai il controllo non esiste più" ...

Quartararo avverte: “Sarò il nuovo campione. E attenti a Bastianini!” I primi test ufficiali non sono ancora iniziati, ma la curiosità sulla stagione 2021 della MotoGP è davvero tanta. Le domande sono svariate e riguardano attori vecchi e nuovi. Riuscirà Joan Mir a dife ...

