Charlize Theron e Kerry Washington nel cast di The School for Good and Evil (Di venerdì 19 febbraio 2021) Le attrici Charlize Theron e Kerry Washington reciteranno nel film The School for Good and Evil diretto da Paul Feig per Netflix. Charlize Theron e Kerry Washington saranno le protagoniste del film The School for Good and Evill, un nuovo progetto diretto da Paul Feig prodotto per Netflix. Il lungometraggio si basa sul romanzo fantasy scritto da Soman Chainani e il coinvolgimento delle due attrici è stato annunciato oggi dal filmmaker via Twitter. Al centro della trama ci saranno le migliori amiche Sophie e Agatha, che vengono rapite e portate alla School for Good and Evil. Dopo che le loro sorti vengono ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 19 febbraio 2021) Le attricireciteranno nel film Theforanddiretto da Paul Feig per Netflix.saranno le protagoniste del film Theforandl, un nuovo progetto diretto da Paul Feig prodotto per Netflix. Il lungometraggio si basa sul romanzo fantasy scritto da Soman Chainani e il coinvolgimento delle due attrici è stato annunciato oggi dal filmmaker via Twitter. Al centro della trama ci saranno le migliori amiche Sophie e Agatha, che vengono rapite e portate allaforand. Dopo che le loro sorti vengono ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? L’accademia del bene e del male: Charlize Theron e Kerry Washington nel film Netflix… - bloodbrooxv : CIOÈ, CHARLIZE THERON COME LADY LESSO MI VIENE UN COLLASSO - BlueFab_ : RT @thatsabbb_: Charlize Theron e Kerry Washington in un film insieme, vinco anche oggi non c’è nulla da fare?? - bruxebanner : RT @thatsabbb_: Charlize Theron e Kerry Washington in un film insieme, vinco anche oggi non c’è nulla da fare?? - herlobster_ : RT @thatsabbb_: Charlize Theron e Kerry Washington in un film insieme, vinco anche oggi non c’è nulla da fare?? -