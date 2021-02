Cagliari-Torino, tampone dubbio: Linetty torna a casa (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il centrocampista Karol Linetty non risulta nell’elenco dei convocati del Torino per la partita del campionato di Serie A contro il Cagliari. Le due squadre sono pienamente in lotta per evitare la retrocessione, il rendimento è stato sicuramente negativo e ben al di sotto delle aspettative. Le premesse della vigilia erano ben altre considerando gli arrivi in panchina di Giampaolo e Di Francesco, due allenatori che non rinunciano al bel calcio. Linetty torna a Torino Nel frattempo il centrocampista Linetty ha fatto rientro sotto la Mole e si sottoporrà nuovamente al tampone per verificare l’eventuale contagio da Coronavirus. Il calciatore è stato sottoposto ad un test in Sardegna che ha dato esito dubbio. In via precauzionale lo staff ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il centrocampista Karolnon risulta nell’elenco dei convocati delper la partita del campionato di Serie A contro il. Le due squadre sono pienamente in lotta per evitare la retrocessione, il rendimento è stato sicuramente negativo e ben al di sotto delle aspettative. Le premesse della vigilia erano ben altre considerando gli arrivi in panchina di Giampaolo e Di Francesco, due allenatori che non rinunciano al bel calcio.Nel frattempo il centrocampistaha fatto rientro sotto la Mole e si sottoporrà nuovamente alper verificare l’eventuale contagio da Coronavirus. Il calciatore è stato sottoposto ad un test in Sardegna che ha dato esito. In via precauzionale lo staff ...

FrancoScarsell2 : Gli assessori alla cultura di 12 città: Roma,Milano,Torino,Bari, Venezia,Ancona,Firenze,Bologna, Cagliari,Genova,Na… - Ansa_Piemonte : Covid: tampone dubbio, Linetty torna a Torino. Non è nell'elenco dei convocati, giocatore ha lasciato Cagliari #ANSA - Calcio_Casteddu : Contro il #Torino il #Cagliari punta a vincere e tenere la porta inviolata in stagione per la seconda volta alla… - LAROMA24 : Coronavirus: tampone dubbio per Linetty, out per Cagliari-Torino #AsRoma - PEFIORENTINA : RT @PEFIORENTINA: Tonight’s Italian Calcio Serie A 17.30 Fiorentina v Spezia 19.45 Cagliari v Torino Serie B 20.00 Frosinone v Pes… -