Australian Open 2021: Daniil Medvedev raggiunge Novak Djokovic in finale. Stefanos Tsitsipas sconfitto in tre set (Di venerdì 19 febbraio 2021) Daniil Medvedev è il secondo finalista degli Australian Open 2021 e diventa il terzo russo (dopo Yevgeny Kafelnikov nel 1999 e 2000 e Marat Safin nel 2002, 2004 e 2005) a raggiungere l’ultimo atto a Melbourne. sconfitto in semifinale il greco Stefanos Tsitsipas, con il punteggio di 6-4 6-2 7-5 in 2 ore e 19 minuti. Ad aspettarlo ci sono due prospettive. Una è quella chiamata Novak Djokovic, l’altra riguarda un momento che sarebbe storico, in caso di vittoria conclusiva. Medvedev, infatti, può diventare il primo giocatore da quasi 16 anni al numero 2 ATP che non si chiami Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic o Andy Murray. Il 18 ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021)è il secondo finalista deglie diventa il terzo russo (dopo Yevgeny Kafelnikov nel 1999 e 2000 e Marat Safin nel 2002, 2004 e 2005) are l’ultimo atto a Melbourne.in semiil greco, con il punteggio di 6-4 6-2 7-5 in 2 ore e 19 minuti. Ad aspettarlo ci sono due prospettive. Una è quella chiamata, l’altra riguarda un momento che sarebbe storico, in caso di vittoria conclusiva., infatti, può diventare il primo giocatore da quasi 16 anni al numero 2 ATP che non si chiami Rafael Nadal, Roger Federer,o Andy Murray. Il 18 ...

