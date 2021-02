Aborto telemedico tra esperienze e nuove prospettive

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Mercoledì 27 gennaio 2021, si è svolto online il convegno : . L’evento ha rappresentato la prima occasione di confronto in lingua italiana sul tema dell’tra attiviste e operatrici straniere nel settore e il mondo pro-choice italiano. Cos’ è l’? L’per telemedicina combina l’farmacologico – che utilizza pillole per porre fine a una gravidanza – e la telemedicina – che consente agli operatori sanitari di supervisionare l’uso delle pillole per l’tramite videoconferenza o consultazioni telefoniche, di conseguenza molte persone scelgono l’farmacologico perché è meno invasivo e più “privato” dell’chirurgico. Milioni di donne in tutto il mondo hanno usato con ...