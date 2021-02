Zielinski: “Colpa di Gattuso? No, siamo noi a scendere in campo. Abbiamo subito due gol evitabili” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, dopo la sconfitta in Europa League contro il Granada è intervenuto al microfono di Sky Sport per analizzare la prestazione: “E’ difficile spiegare. Sapevamo che il Granada è una squadra tosta, che difende bene e pressa bene. Quei due gol erano evitabili. Dobbiamo rivedere la partita ed evitare gli errori che poi ci condizionano le partite. Il primo tempo non è stato fatto bene, il secondo meglio. Sicuramente nove assenze influiscono, ma Abbiamo altri calciatori di qualità e dobbiamo e possiamo fare meglio”. Sulla mancanza dei risultati: “Non è che andiamo in campo e vogliamo perdere o pareggiare, è difficile da spiegare. Noi diamo tutto. Creiamo, ma dobbiamo fare meglio nelle occasioni. Anche io ne ho avute due. E’ sicuramente un aspetto da ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 19 febbraio 2021) Piotr, centrocampista del Napoli, dopo la sconfitta in Europa League contro il Granada è intervenuto al microfono di Sky Sport per analizzare la prestazione: “E’ difficile spiegare. Sapevamo che il Granada è una squadra tosta, che difende bene e pressa bene. Quei due gol erano. Dobbiamo rivedere la partita ed evitare gli errori che poi ci condizionano le partite. Il primo tempo non è stato fatto bene, il secondo meglio. Sicuramente nove assenze influiscono, maaltri calciatori di qualità e dobbiamo e posfare meglio”. Sulla mancanza dei risultati: “Non è che andiamo ine vogliamo perdere o pareggiare, è difficile da spiegare. Noi diamo tutto. Creiamo, ma dobbiamo fare meglio nelle occasioni. Anche io ne ho avute due. E’ sicuramente un aspetto da ...

clikservernet : Zielinski: “Colpa di Gattuso? No, siamo noi a scendere in campo. Abbiamo subito due gol evitabili” - Noovyis : (Zielinski: “Colpa di Gattuso? No, siamo noi a scendere in campo. Abbiamo subito due gol evitabili”) Playhitmusic - - napolista : #Zielinski: «Ci manca qualcosa a centrocampo. La colpa è nostra, siamo noi che andiamo in campo» «Non è che andiam… - UILperiferic : @campaniasport Dite a Chiarello che anche il secondo gol è colpa di Meret! Poi Zielinski migliore in campo? Sul serio? - MateNapoli1 : Angelo mi ha costretto a mettere Osimhen e Zielinski al fanta, se perdo so a chi dare la colpa -