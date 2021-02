Verì | “In Abruzzo puntiamo a 70% copertura vaccinale | ma serve certezza dosi”

Leggi su dire

(Di giovedì 18 febbraio 2021) PESCARA – ‘Un programma ce lo possiamo fare solo quando abbiamo la certezza del numero delle dosi e della loro consegna’, ma comunque la campagna vaccinale, in base alle dosi e la tipologia dei vaccini che arrivano ‘procede regolarmente e senza alcun ritardo’. Sul fronte epidemiologico ‘l’età media dei decessi si è abbassata’ e i ricoveri aumentano, ma ‘siamo riusciti a dare un posto letto a tutti fino ad oggi, e continueremo a garantirlo, grazie alla Rete Covid elaborata che prevede una rimodulazione dei posti letto in base alle esigenze della Asl’. A fare il punto con l’agenzia di stampa Dire è l’assessore alla Sanità della Regione Abruzzo, Nicoletta Verì, che sui vaccini agli ultra 80enni rassicura, nonostante le prenotazioni non vadano a gonfie vele: ‘Lavoriamo con i sindaci per sensibilizzarli e somministrarlo a quante più persone possibile’. E sabato, annuncia, a livello regionale si svolgerà una giornata di sensibilizzazione al vaccino rivolta soprattutto ai più giovani.