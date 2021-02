Vaccini | pugno duro del Vaticano contro i dipendenti no vax

BluDiChina : @mocettast #ArcuriVattene pare verrà archiviato e la sfanghi, ma non dispero. Il business delle mascherine è un pu… - EVDeMat : @Mirith_ quindi per il fatto che vaccini contro il nulla usando il pugno di ferro ti gratifica mentre il fatto che… - IlS0vran : Vaccini: Sassoli, senza Ue vinceva legge del più forte -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini pugno

Gazzetta del Sud

A 83 anni ha preso carta e penna per scrivere di suo, come si faceva una volta, una lettera indirizzata al presidente della Regione, Nello Musumeci. Lucia - il nome è di fantasia per ragioni di privacy - ha aderito con convinzione alla campagna di ...... in quanto non si sa se queste mutazioni potrebbero rappresentare un pericolo per iche si ... E intanto a Bollate , comune alle porte di Milano, i commercianti hanno chiesto ilduro e ...Pugno duro del Vaticano contro i dipendenti che scelgono di non vaccinarsi in caso di pandemie, come è ora il Covid. La vaccinazione è volontaria ma un decreto del Presidente della Pontificia Commissi ...Un sondaggio di Money.it per chiedere ai lettori se sia giusto o sbagliato fare un nuovo lockdown nazionale, vista la richiesta di una serrata da parte di diversi medici e scienziati a causa delle var ...