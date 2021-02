Spegnimento automatico del PC Windows con sleep timer

Leggi su navigaweb

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Impostare lodel computer dopo un po' di tempo può essere utile soprattutto nei casi in cui si guarda la televisione con una scheda TV oppure se si lascia il PC a scaricare o se si ascolta musica e si desidera che si spenga dopo un certo periodo di tempo di inattività. Anche se può sembrare una cosa difficile da fare, in realtà possiamo utilizzare il prompt per programmare loo uno dei tanti programmi condisponibili per. Nella seguente guida vi illustreremo quindi come effettuare lodi un PCcon, mostrandovi i metodi più semplici e alla portata di tutti gli utenti e i metodi utilizzabili da chi è già ...