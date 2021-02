Sanremo 2021: date, programma, cantanti, conduttore, presentatrici (Di giovedì 18 febbraio 2021) Come sarà la 71esima edizione del Festival di Sanremo? A meno di quindici giorni dallo start sono tante le indiscrezioni che troveranno via via conferma o smentita, ma tante sono anche le certezze. La prima, la più importante, è che per la prima volta nella sua storia il Festival dei fiori sarà senza pubblico seduto nelle poltroncine del teatro Ariston. Certezze anche sulla conduzione del Festival, al maschile e al femminile. Come certo è che tutta la kermesse musicale sarà seguita da OA Sport in ogni dettaglio, con le Dirette Live ogni sera, con i pareri autorevoli di alcuni esperti del settore e con la consegna del “premio Nilla Pizzi” alla canzone più votata durante l’edizione 2021 del MEI, Meeting delle Etichette Indipendenti che lo scorso anno è stato assegnato a Tosca. date La 71ma edizione del Festival della Canzone Italiana si ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) Come sarà la 71esima edizione del Festival di? A meno di quindici giorni dallo start sono tante le indiscrezioni che troveranno via via conferma o smentita, ma tante sono anche le certezze. La prima, la più importante, è che per la prima volta nella sua storia il Festival dei fiori sarà senza pubblico seduto nelle poltroncine del teatro Ariston. Certezze anche sulla conduzione del Festival, al maschile e al femminile. Come certo è che tutta la kermesse musicale sarà seguita da OA Sport in ogni dettaglio, con le Dirette Live ogni sera, con i pareri autorevoli di alcuni esperti del settore e con la consegna del “premio Nilla Pizzi” alla canzone più votata durante l’edizionedel MEI, Meeting delle Etichette Indipendenti che lo scorso anno è stato assegnato a Tosca.La 71ma edizione del Festival della Canzone Italiana si ...

