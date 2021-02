PSG, Pochettino in tackle: “Mbappé ha tutti gli strumenti per essere felice a Parigi”. E sul futuro di Messi.. (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo l'apoteosi Parigina al 'Camp Nou', Mauricio Pochettino è tornato a parlare della stella francese che ha deciso la gara in quel di Barcellona.Barcellona-PSG, poker Parigino in Spagna: a Koeman non basta Messi, al “Camp Nou” brilla MbappéKylian Mbappé è stato il vero trascinatore del Paris Saint Germain nella notte spagnola di Champions League. Tre le reti messe a segno dall'ex attaccante del Monaco ma, soprattuto, qualità sprizzante ogni qual volta che il 7 toccava la sfera bianca. Lo sa bene il tecnico della formazione Parigina che, intervenuto nel corso del programma 'Tot Costa' di Radio Catalunya, ha elogiato il giovane Campione del Mondo soffermandosi in particolare sul possibile rinnovo di quest'ultimo con il club di Nasser Al-Khelaïfi. Di seguito, le sue ... Leggi su mediagol (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo l'apoteosina al 'Camp Nou', Mauricioè tornato a parlare della stella francese che ha deciso la gara in quel di Barcellona.Barcellona-PSG, pokerno in Spagna: a Koeman non basta, al “Camp Nou” brillaKylianè stato il vero trascinatore del Paris Saint Germain nella notte spagnola di Champions League. Tre le reti messe a segno dall'ex attaccante del Monaco ma, soprattuto, qualità sprizzante ogni qual volta che il 7 toccava la sfera bianca. Lo sa bene il tecnico della formazionena che, intervenuto nel corso del programma 'Tot Costa' di Radio Catalunya, ha elogiato il giovane Campione del Mondo soffermandosi in particolare sul possibile rinnovo di quest'ultimo con il club di Nasser Al-Khelaïfi. Di seguito, le sue ...

PSG_English : Mauricio Pochettino ???? #UCL | #FCBPSG - Mediagol : #Psg, Pochettino in tackle: 'Mbappé ha tutti gli strumenti per essere felice a Parigi'. E sul futuro di Messi..… - PSGInna : Revue de presse PSG (2/2) : Pochettino, Di Maria, Neymar, Verratti… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Galeone: 'Allegri sperava nel PSG, ma ora c’è Pochettino, il Napoli se va in Champions è un miracolo, la Juve… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ON AIR - Galeone: 'Allegri sperava nel PSG, ma ora c’è Pochettino, il Napoli se va in Champions è un miracolo, la Juve… -