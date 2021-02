Paolo Bonolis | sua zia diventerà Santa | ' Serve un miracolo? Auguro alla zia di farlo'

Bob6Rock : @FedeRpt83 @GiusCandela Paolo Bonolis, Maria De Filippi - xharrysfalls : @duecuoriallora girava una voce su Paolo Bonolis e avanti un altro, è quello? - itsfnoelle : @yrubsekwet //ORA SCRIVO *arriva Paolo bonolis* ciao AMOO COME STAI? VIENI A FARE CASTELLI DI SABBIA CON NOI? - fabio_blob_ : @GiusCandela Certo: Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Federica Panicucci, Barbara d’Urso, Barbara Palombelli, ecc... ma… - Hinayumm : @ushitenslut in che senso paolo bonolis -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Bonolis

ha anche ricordato quando da ragazzino trascorreva l'estate a casa della zia e si divertiva a uccidere lucertole. La zia lo riprendeva: 'Non si fanno queste cose'. Il suo rapporto con la ..., in una lunga intervista a Oggi , parla della zia Adele, sorella del nonno Carlo, proclamata venerabile da Papa Francesco il 21 gennaio. Adele, oggi al centro di una causa di ...Il celebre conduttore romano ha rivelato un retroscena terribile sul suo passato: Paolo Bonolis si confessa a Oggi. In un’intervista pubblicata poche ore fa, Paolo Bonolis rivela un retroscena ...La postina Chiara, volto di C'è posta per te, racconta un retroscena sulla trasmissione, quando ad una consegna chiamarono la polizia.