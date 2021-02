Nuovo teaser Huawei Mate X2 conferma la piega interna (Di giovedì 18 febbraio 2021) Avevamo ormai intuito che il Huawei Mate X2 potesse piegarsi internamente, proprio come il Samsung Galaxy Z Fold 2. La presentazione del dispositivo è prevista per il 23 febbraio: sul profilo Weibo del produttore cinese è comparso un primo teaser caratterizzato dall’espressione ‘Puoi ridefinire le regole se non sei regolare‘. L’immagine lascia chiaramente intuire che il prossimo pieghevole dell’OEM avrà uno schermo con piega interna, e non più esterna (com’è stato in passato con i Huawei Mate X e Mate XS, esponendolo di più al rischio di graffi o ammaccature). Il Huawei Mate X2 dovrebbe essere spinto dal processore Kirin 9000, avere uno schermo interno con diagonale da 8/8.3 pollici ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Avevamo ormai intuito che ilX2 potessersimente, proprio come il Samsung Galaxy Z Fold 2. La presentazione del dispositivo è prevista per il 23 febbraio: sul profilo Weibo del produttore cinese è comparso un primocaratterizzato dall’espressione ‘Puoi ridefinire le regole se non sei regolare‘. L’immagine lascia chiaramente intuire che il prossimo pieghevole dell’OEM avrà uno schermo con, e non più esterna (com’è stato in passato con iX eXS, esponendolo di più al rischio di graffi o ammaccature). IlX2 dovrebbe essere spinto dal processore Kirin 9000, avere uno schermo interno con diagonale da 8/8.3 pollici ...

