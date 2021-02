Nintendo focalizzata sul dopo Switch | il prossimo hardware ' dovrà offrire un' esperienza nuova'

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Nell'attesa di sapere sePro diventerà mai qualcosa di più di un semplice rumor, il presidente diafferma che la società è al lavoro su un successore di. Shuntaro Furukawa, presidente didal 2018, ha parlato di come l'azienda possa "proporre nuove forme di intrattenimento" in un'intervista a Nikkei. Ha spiegato che entrambi i teame software dell'azienda sono nello stesso edificio e "comunicano da vicino" su come potrebbe essere la prossima era dei giochi - e oltre - di. "Per creare un singolo pezzo di, dobbiamo prepararci con diversi anni di anticipo, quindi stiamo lavorando senza sosta", ha detto Furukawa. "Alla fine, il fattore decisivo se commercializzare o meno un prodotto è se ...

La pandemia si è però messa di traverso e la nuova console,sul gioco per famiglie, ha ... che però non si pone come competitor di Sony,e Microsoft ma vuole guadagnarsi la sua ......fine del gioco si trascina un po' troppo a lungo e l'esperienza nel suo complesso è più... Se i giocatori diSwitch e PC avranno la stessa esperienza, non posso dirlo, purtroppo. ...Nell'attesa di sapere se Nintendo Switch Pro diventerà mai qualcosa di più di un semplice rumor, il presidente di Nintendo afferma che la società è al lavoro su un successore di Switch. Shuntaro Furuk ...Intellivision Amico è a tutti gli effetti una nuova console, che però non si pone come competitor di Sony, Nintendo e Microsoft ma vuole guadagnarsi la sua nicchia di mercato, concentrandosi sul gioco ...